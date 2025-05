Jovem morre em acidente entre moto e carro a caminho do trabalho em Nova Andradina

Na manhã desta quarta-feira (7), um acidente de trânsito resultou na morte de Bruno Vinícius França, de 25 anos, enquanto ele seguia para o trabalho em Nova Andradina, cidade localizada a cerca de 298 km de Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo site Nova News, Bruno trafegava pela Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade quando, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Elizabeth Robiano, tentou desviar de um GM Celta, mas acabou colidindo com o veículo. Com o impacto da batida, o jovem caiu da moto e bateu a cabeça com força no meio-fio, morrendo ainda no local.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que rapidamente isolaram a área para o trabalho da Perícia Criminal. O motorista do carro não se feriu. As causas do acidente seguem sob apuração pela Polícia Civil.

O corpo de Bruno será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.