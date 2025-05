Caminhoneiro condenado por crimes sexuais é preso em Dourados

Um homem de 33 anos, identificado apenas como J.C., foi preso nesta segunda-feira (5) em Dourados, no Mato Grosso do Sul, em cumprimento a um mandado de prisão condenatória por crimes sexuais cometidos no estado de São Paulo. A prisão ocorreu após troca de informações entre policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia de Dourados e a Polícia Militar paulista.

J.C., que trabalhava como caminhoneiro, foi localizado enquanto descarregava uma carga em uma grande empresa do ramo alimentício na cidade sul-mato-grossense. Contra ele, havia uma sentença definitiva de 2 anos e 1 mês em regime fechado, pela divulgação de cenas com conteúdo sexual sem o consentimento da vítima.

O nome do condenado voltou à tona após ele ter se tornado conhecido nacionalmente em 2020, quando protagonizou um vídeo divulgado nas redes sociais e na imprensa. Nas imagens, ele aparece roubando um celular e tentando agredir um policial militar na cidade de Indiana (SP).

Após ser detido, o acusado foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia de Dourados, onde passou pelos procedimentos legais, e posteriormente foi levado à carceragem da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde ficará à disposição da Justiça.