Prefeitura de Campo Grande convoca aprovados em processo seletivo para nutricionista na Reme

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Seges (Secretaria Municipal de Gestão), divulgou nesta quarta-feira (7) uma nova lista de convocados no processo seletivo simplificado para a função de nutricionista. Os profissionais selecionados irão atuar na Reme (Rede Municipal de Ensino) com contratos temporários de um ano.

De acordo com o edital, os nutricionistas desempenharão funções essenciais no ambiente escolar, como o planejamento do cardápio escolar, promoção da educação nutricional, avaliação e acompanhamento do estado nutricional dos alunos, além de visitas às escolas para orientar e supervisionar processos de higienização, armazenamento de alimentos e boas práticas alimentares.

Os candidatos convocados devem se apresentar nesta quinta-feira, dia 8 de maio, às 8h, na sede da Semed (Secretaria Municipal de Educação), localizada na Rua Oniceto Severo Monteiro, nº 460, Vila Margarida.

A lista completa com os nomes dos convocados está disponível no site oficial da Prefeitura de Campo Grande. A Seges reforça que o não comparecimento no dia e horário estabelecidos poderá resultar na desclassificação do candidato.