Jovem morre em acidente de moto no dia do aniversário em Rio Brilhante

No dia em que comemorava o aniversário de 19 anos, Brenno Rocha Reichert morreu após a motocicleta que conduzia ser atingida por um carro no cruzamento da Avenida Lourival Barbosa com a Rua Antônio João, em Rio Brilhante, município localizado a 161 quilômetros de Campo Grande.

O acidente ocorreu na noite desse domingo (15) e foi registrado por uma câmera de segurança, que mostra o momento em que o veículo invade a via preferencial e arremessa o jovem ao chão. Brenno pilotava uma Honda Start vermelha pela Avenida Lourival Barbosa, no sentido bairro–Centro, quando foi atingido por um carro branco que seguia no sentido contrário.

O veículo realizou uma conversão à esquerda para acessar a Rua Antônio João sem respeitar a sinalização de parada obrigatória. Com o impacto da batida, o jovem sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal de Rio Brilhante, mas não resistiu e morreu pouco após dar entrada na unidade de saúde. O acidente aconteceu justamente no dia do aniversário da vítima, o que aumentou a comoção na cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, a condutora do carro fugiu do local sem prestar socorro. Testemunhas relataram que o veículo teria sido escondido em uma residência na Rua Antônio João. No endereço indicado, policiais encontraram um VW Polo branco estacionado na varanda do imóvel.

Ainda conforme o registro policial, a mãe da suspeita informou que a filha chegou ao local bastante nervosa, dizendo ter se envolvido em um acidente, e saiu novamente em seguida. Ela não autorizou a entrada dos policiais na casa nem entregou a chave do veículo. Após a confirmação da morte de Brenno e orientação da Polícia Civil para apreensão do automóvel, os militares retornaram ao endereço, mas o carro já havia sido retirado.

A Polícia Civil também apura informações de que a suspeita teria passado parte da tarde ingerindo bebida alcoólica em uma conveniência localizada na própria Avenida Lourival Barbosa. Há ainda relatos de que um homem teria auxiliado na fuga da condutora. Diligências foram realizadas, porém, até o momento, ela não foi localizada e é considerada foragida.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar. A morte de Brenno causou grande comoção em Rio Brilhante, onde o jovem era conhecido e querido por amigos e familiares.

