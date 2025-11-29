Tarde especial: beneficiárias da Cassems revisitam história de Delinha – a dama do rasqueado

Momento faz parte das ações do projeto ‘Curadoria de Memórias’, que ressignifica a complexidade do processo de envelhecimento

As beneficiárias participantes do projeto “Curadoria de Memórias”, realizado na Clínica da Família da Cassems, tiveram uma tarde de cinema especial: assistiram ao documentário sobre a história de vida de Delinha, uma das vozes da música sertaneja mais famosas de Mato Grosso do Sul e que carrega o título de ser a ‘Dama do rasqueado’ – referência ao gênero musical recorrente no repertório da artista.

E com uma companhia muito especial, já que puderam conversar com a cineasta e diretora da produção, Marinete Pinheiro, que falou sobre a oportunidade de exibir o documentário, premiado na Mostra Nacional Sesc – em 2017 – e no Festival de Cinesur (Cinema Sul-Americano de Bonito) – em 2023 – para as beneficiárias da Cassems que participam do projeto.

“Para mim sempre é muito especial exibir o filme da Delinha, por conta dessa memória afetiva que eu tenho com ela. E exibir para esse público é muito especial, porque são pessoas que acabam se identificando com a história. Então, eu fiquei muito feliz porque eu admiro muito esse projeto e fico muito feliz de poder vir, né, fazer uma troca e trazer um pouco do meu trabalho e da minha experiência”, reforça.

A beneficiária da Cassems, Silvia Rubyni Vieira, 95 anos, aprovou a tarde especial. “Eu achei uma coisa tão gostosa, tão assim, livre sabe?”, comenta emendando um elogio para a autora do documentário, Marinete, que é formada em cinema pela Direção de Documentário na Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños/Cuba. “É ótima a menina aí, viu? Além de simpática, ela é eficiente e fez um filme lindo”.

E como quem gosta de prosear, a beneficiária conta que já arriscou uns acordes no violão e que é fã da música sertaneja. Tem ainda outros hobbies como a leitura, filmes. “Eu tenho, assim, uns discos lindos do meu marido. Então, eu ouço, sabe? Eu gosto muito do Milionário e Zé Rico, gosto do Mineiro e Marciano, e gosto de ouvir música sertaneja, música de raiz, além de filmes”, conta.

‘Curadoria de memórias’ – é uma iniciativa voltada para pessoas idosas e com objetivo de ajudar os idosos a terem a possibilidade de ressignificar a complexidade e a compreensão do que é o processo de envelhecimento, por meio da literatura e de outras atividades lúdicas.