“Sem cartão de crédito”, consumidores optam pelo dinheiro e não em prolongar as dívidas

Aguardada há meses, a data movimentou o Centro da Capital e revela consumidores mais planejados

Oficialmente a Black Friday foi realizada na última sexta-feira (28), mas o comércio de Mato Grosso do Sul programou promoções para todo o fim de semana. Algumas lojas estão com horários estendidos neste sábado (29). Entre milhares de consumidores que foram às compras, o que se revelou foi um consumidor mais planejado, comprometido em comparar preços, e especialmente, evitar o uso do cartão de crédito.

É o caso da dona Marilene Isidro Melo, de 57 anos, que foi às compras logo nas primeiras horas do dia de ofertas e promoções, na área central de Campo Grande. Em conversa com O Estado, ela relatou algumas estratégias para aproveitar a data sem levar dívidas para o próximo ano, como o planejamento de uma reserva financeira, por exemplo. “Comprei uma panela de pressão, travesseiro, dei uma olhada nos calçados e pesquisei o preço da sanduicheira”, detalhou sobre a lista de compras. “Cartão de crédito não adianta para idoso, ter que ser tudo no dinheiro, então tem que se preparar antes”, concluiu.

Participante assídua da Black Friday, Marilene explicou ainda que todo ano planeja o momento de compras, principalmente, porque investe cerca de R$600 na aquisição dos produtos. Outra dica da consumidora é a infalível pesquisa e a preferência por lojas físicas. “Eu pesquiso online, mas eu gosto mesmo é de vir pessoalmente”.

As calçadas do centro de Campo Grande, começaram na manhã da sexta-feira vazias, mas apresentaram o oposto na parte da tarde da Black Friday, o pagamento do décimo terceiro pode ter influenciado no fluxo no período. Com sacolas acumuladas nos braços, caixas de eletrodomésticos e lojas de departamento lotadas, o cenário foi de intensa movimentação e de consumidores determinados a buscar descontos. As vitrines exibiam avisos chamativos e promoções que chegavam a 70% em alguns setores.

Gastos planejados

Na 14 de Julho, o movimento parecia de véspera de Natal, boa parte dos consumidores já chegava com destino e orçamento definidos. Foi o caso de Sandra Reis, que realizava um antigo desejo ao levar para casa uma caixa de som que vinha monitorando há meses. “Comprei, realizei meu sonho. Já tinha pesquisado, ela estava um pouco mais cara, aí agora vi que durante a Black Friday abaixou e aproveitei. Eu não tenho o costume de comprar pela internet, prefiro vir pessoalmente porque posso ver o produto. Hoje estou levando um monte de coisa: a caixa de som, panela e muitas outras coisas.”

O comportamento de pesquisa antecipada e gasto consciente, é apontado em edições anteriores. Dados da CDL-CG mostram que cerca de 70% dos consumidores já chegam às lojas sabendo o que pretendem comprar.

Patrícia Rios faz parte desse grupo. Ela conta ter separado dinheiro e controlado o cartão de crédito para aproveitar as promoções. “Em média foi mais de 600 reais que gastamos hoje com panela, churrasqueira… A gente deu uma segurada esse mês, guardamos o cartão de crédito para aproveitar as ofertas. Algumas coisas não baixaram tanto, mas outras tiveram uma boa queda e valeu a pena. Eu já vim sabendo onde iria comprar, pesquisamos antes para não passar sufoco.”

A busca por compras planejadas tem sido uma tendência recente, impulsionada pelo orçamento mais apertado das famílias. Pesquisas anteriores indicam que muitos consumidores esperam o fechamento da fatura do cartão e concentram o consumo na última semana de novembro.

Essa estratégia foi destacada por Regiane Alves, que acompanhava a mãe que disse ser consumidora assídua da Black Friday. “Todo ano ela espera essa data e já se programa. Esperamos o cartão fechar para poder vir, porque não dá pra comprar no impulso. Hoje compramos umas bobeiras, mas também liquidificador e outros produtos que compensam nessa época.”

A Black Friday, que antes se concentrava na última sexta-feira de novembro, hoje movimenta o varejo ao longo de todo o mês. Entre 1º e 26 de novembro, a Serasa Experian, detectou 15.057.286 pedidos realizados no e-commerce brasileiro, que somaram R$ 8,5 bilhões em transações.

Dicas aos consumidores

• Garanta que seu documento, celular e cartões estejam seguros e com senhas fortes para acesso aos aplicativos;

• Desconfie de ofertas de produtos e serviços com preços muito abaixo do mercado. Nesses momentos de grandes promoções, é comum que os cibercriminosos usem nomes de lojas conhecidas para tentar invadir o seu computador e coletar dados sensíveis. Eles se valem de e-mails, SMS e réplicas de sites para tentar coletar informações e dados de cartão de crédito, senhas e informações pessoais do comprador;

• Atenção com links e arquivos compartilhados em grupos de mensagens de redes sociais. Eles podem ser maliciosos e direcionar para páginas não seguras, que contaminam os dispositivos com comandos para funcionarem sem que o usuário perceba;

• Cadastre suas chaves Pix apenas nos canais oficiais dos bancos, como aplicativo bancário, Internet Banking ou agências;

• Não forneça senhas ou códigos de acesso fora do site do banco ou do aplicativo;

• Inclua suas informações pessoais e dados de cartão somente se tiver certeza de que se trata de um ambiente seguro;

• Monitore o seu CPF com frequência para garantir que não foi vítima de fraude.

Gustavo Nascimento e Djeneffer Cordoba