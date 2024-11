Veículo bate em motocicleta no Bairro Silvia Regina; não houve feridos

Nesta manhã (11), um carro bateu na traseira de uma motocicleta no Bairro Silvia Regina, em Campo Grande.

O acidente ocorreu após o motociclista parar em uma rotatória na Avenida Capibaribe com a Duque de Caxias para que outro veículo pudesse passar, e neste momento, o motorista de um carro Ford Focus não se atentou e bateu na traseira da moto.

Não houveram feridos e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local. Apenas uma faixa da via foi bloqueada, mas o trânsito na região segue normalmente.

