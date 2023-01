‘Saidinha’: 21 presos não retornaram para os presídios de Mato Grosso do Sul

Depois da famosa “saidinha de fim ano”, no Natal (25) e Ano-Novo (1º), 21 dos 896 detentos liberados pela Justiça sul-mato-grossense não retornaram aos presídios em que cumprem suas penas.

O índice de evasão, relativamente baixo, representa 2,3% do total de internos e internas, que já estavam sob o regime semiaberto ou aberto e que tiveram o benefício previsto em lei concedido no ano de 2022.

De acordo com a Agepen (Agência Estadual do Sistema Penitenciário), a Justiça concedeu direito a saída temporária, conforme estabelecido na LEP (Lei de Execução Penal), a um total de 896 internos em regimes semiaberto e aberto, sendo 862 homens e 34 mulheres. Desse total, 737 são de Campo Grande (homens e mulheres).

Do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira (semiaberto masculino), saíram 476 detentos e 14 não retornaram. No Estabelecimento Penal Feminino de Regimes Semiaberto e Aberto, 34 detentas foram liberadas e todas retornaram. E por fim, na Casa do Albergado (regime aberto masculino), dos 227 beneficiados com saída, três não retornaram até hoje.

Por sua vez, no interior do Estado, foram 82 presos liberados para a “saidinha” da Colônia Penal Industrial de Três Lagoas (semiaberto masculino), sendo que um não retornou. Já no Estabelecimento Masculino de Regime Semiaberto de Amambai, saíram 51 e dois não retornaram. Por fim, todos os 25 detentos liberados do Regime Semiaberto de Aquidauana retornaram, bem como do Estabelecimento Masculino de Regime Semiaberto de Paranaíba em que saiu um preso e este retornou.

Cabe relembrar que os detentos foram beneficiados com a saída temporária para o Natal, de 24 a 26 de dezembro, e o Ano-Novo, de 31 de janeiro a 2 de janeiro.

Por Suelen Morales – Jornal O Estado do MS.

