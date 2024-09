Jovem morre atropelado em Itaporã e mulher é hospitalizada com sinais de esganadura

Na noite de quinta-feira (5), um casal foi atropelado por um carro na MS-156, em Itaporã, cidade localizada a aproximadamente 234 quilômetros de Campo Grande. O jovem Jailson Gonçalves de Oliveira, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. A mulher que o acompanhava foi levada ao hospital com sinais de esganadura.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o motorista do veículo envolvido no acidente, afirmou que seguia no sentido Dourados-Itaporã quando as vítimas apareceram repentinamente na estrada, impossibilitando qualquer manobra para evitar o atropelamento.

As Polícias Civil e Militar, juntamente com a perícia, estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. No entanto, as autoridades ainda não conseguiram conversar com a mulher para esclarecer a dinâmica do acidente.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher apresentava sinais de embriaguez, o que dificultou a obtenção de mais informações. Além dos sinais de embriaguez, médicos que atenderam a mulher constataram que ela tinha marcas de esganadura, levantando questões adicionais sobre o que teria acontecido antes do atropelamento.

O caso foi registrado pela Polícia Civil e segue em investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente e a origem dos ferimentos da mulher.

