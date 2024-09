Jovem de 27 anos é baleado na cabeça em frente a pizzaria na Vila Nasser

Wellington Inocêncio Alves Rodrigues, de 27 anos, foi baleado na cabeça na noite desta quinta-feira (5), na Avenida São Nicolau, Bairro Vila Nasser, em Campo Grande. O crime ocorreu em frente a uma pizzaria, onde dois disparos atingiram a vítima. A dinâmica do ocorrido ainda é desconhecida pela Polícia Militar.

Testemunhas relataram que Wellington estava a pé e foi perseguido pelo atirador, que dirigia um Chevrolet Classic, desde o início da quadra. Após efetuar os disparos, o suspeito fugiu do local. Nenhuma cápsula foi encontrada, dificultando a identificação da arma utilizada no crime.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e socorreram Wellington, que foi levado em estado grave para o pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande. Até o fechamento desta reportagem, o estado de saúde do jovem ainda estava sendo atualizado.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia Criminal estiveram no local e iniciaram as investigações. O caso deve ser registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.

Durante consulta aos registros do Tribunal Estadual de Justiça, foi constatado que Wellington possui antecedentes criminais, com registros de tráfico de drogas, furto e receptação. As investigações seguem para esclarecer a motivação e identificar o autor dos disparos.

