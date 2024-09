Eliminatórias da Copa do Mundo: Brasil enfrenta o Equador nesta sexta-feira

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (6) para enfrentar o Equador, em partida válida pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo está marcado para as 21h (horário de MS) no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e marca a estreia de Dorival Júnior como treinador da Seleção Brasileira na competição.

A Seleção Brasileira chega pressionada para o confronto, após acumular quatro jogos sem vitória: empate com a Venezuela (1×1) e derrotas para Uruguai (0x2), Colômbia (1×2) e Argentina (0x1). Atualmente, o Brasil ocupa a sexta colocação na tabela, com sete pontos, posição que ainda garante vaga direta na próxima Copa, em virtude da expansão de 32 para 48 seleções. O sétimo colocado terá de disputar uma repescagem.

Para o jogo contra o Equador, Dorival Júnior deve escalar o Brasil com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Rodrygo e Vini Júnior. Já o técnico do Equador, Sebastián Beccacece, deve começar com Galindez; Arreaga, Félix Torres, Pacho, Hincapié e Pervis Estupiñán; Alan Franco, Moisés Caicedo, Yeboah e Sarmiento; Enner Valencia ou Kevin Rodríguez.

A rodada das Eliminatórias começou na quinta-feira com Bolívia vencendo a Venezuela por 4×0 e a Argentina superando o Chile por 3×0. Além de Brasil x Equador, os jogos de hoje incluem Uruguai x Paraguai e Peru x Colômbia.

Na próxima terça-feira (10), pela oitava rodada, o Brasil enfrentará o Paraguai no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, em mais um desafio crucial para se manter na zona de classificação direta para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

