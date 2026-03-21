Povo das Águas leva serviços essenciais ao Pantanal neste sábado

Foto: Gabriel do Prado/PMC
Foto: Gabriel do Prado/PMC

Programa percorre comunidades ribeirinhas do Taquari com ações de saúde, assistência social e apoio à produção local

Começou segunda edição de 2026 do programa Povo das Águas. Os atendimentos começam neste sábado (21) e serão realizados junto às famílias ribeirinhas do Médio Pantanal, na região do Taquari.

A ação reúne diferentes instituições em uma mobilização conjunta para levar serviços públicos a áreas de difícil acesso. A proposta é ampliar o acesso a direitos básicos, garantir atendimento direto às comunidades e reduzir desigualdades em regiões isoladas.

Durante a programação, a população terá acesso a atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem, além de vacinação e orientações preventivas. Equipes também atuarão na prevenção e controle de doenças.

Na área social, serão oferecidos atendimentos com assistentes sociais, além de orientações sobre benefícios e atualização ou inclusão no Cadastro Único. As crianças participarão de atividades educativas e recreativas, voltadas à integração e ao estímulo pedagógico.

A iniciativa também contempla ações voltadas à agricultura familiar, com distribuição de sementes e orientações técnicas, além de serviços comunitários, como atendimento voluntário de barbeiro.

A programação segue um cronograma definido para atender diferentes localidades da região do Taquari:

21/03 (sábado)
• Colônia do Cedrinho – Porto da Casa do Ná (Sr. Paulo Amaro)
08h às 12h

22/03 (domingo)
• Colônia do Bracinho – Porto Sairú
08h30 às 12h30

23/03 (segunda-feira)
• Colônia São Domingos – Porto Figueira
08h30 às 12h30

24/03 (terça-feira)
• Colônia São Domingos – Porto Sagrado
08h30 às 12h30

25/03 (quarta-feira)
• Colônia do Cedro e Limãozinho – Porto da Fazenda Abate
08h às 12h

26/03 (quinta-feira)
• Colônia do Corixão – Porto Buritizal
07h às 10h

• Colônia do Rio Negro – Porto Paraná
12h às 15h

A mobilização segue ao longo da semana, levando atendimento direto às comunidades pantaneiras e ampliando a presença dos serviços públicos na região.

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