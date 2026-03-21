Povo das Águas leva serviços essenciais ao Pantanal neste sábado

Programa percorre comunidades ribeirinhas do Taquari com ações de saúde, assistência social e apoio à produção local

Começou segunda edição de 2026 do programa Povo das Águas. Os atendimentos começam neste sábado (21) e serão realizados junto às famílias ribeirinhas do Médio Pantanal, na região do Taquari.

A ação reúne diferentes instituições em uma mobilização conjunta para levar serviços públicos a áreas de difícil acesso. A proposta é ampliar o acesso a direitos básicos, garantir atendimento direto às comunidades e reduzir desigualdades em regiões isoladas.

Durante a programação, a população terá acesso a atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem, além de vacinação e orientações preventivas. Equipes também atuarão na prevenção e controle de doenças.