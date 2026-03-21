Povo das Águas leva serviços essenciais ao Pantanal neste sábado

Na área social, serão oferecidos atendimentos com assistentes sociais, além de orientações sobre benefícios e atualização ou inclusão no Cadastro Único. As crianças participarão de atividades educativas e recreativas, voltadas à integração e ao estímulo pedagógico.
A iniciativa também contempla ações voltadas à agricultura familiar, com distribuição de sementes e orientações técnicas, além de serviços comunitários, como atendimento voluntário de barbeiro.
A programação segue um cronograma definido para atender diferentes localidades da região do Taquari:
21/03 (sábado)
• Colônia do Cedrinho – Porto da Casa do Ná (Sr. Paulo Amaro)
08h às 12h
22/03 (domingo)
• Colônia do Bracinho – Porto Sairú
08h30 às 12h30
23/03 (segunda-feira)
• Colônia São Domingos – Porto Figueira
08h30 às 12h30
24/03 (terça-feira)
• Colônia São Domingos – Porto Sagrado
08h30 às 12h30
25/03 (quarta-feira)
• Colônia do Cedro e Limãozinho – Porto da Fazenda Abate
08h às 12h
26/03 (quinta-feira)
• Colônia do Corixão – Porto Buritizal
07h às 10h
• Colônia do Rio Negro – Porto Paraná
12h às 15h
A mobilização segue ao longo da semana, levando atendimento direto às comunidades pantaneiras e ampliando a presença dos serviços públicos na região.
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