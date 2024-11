Jovem morre após empinar moto e colidir com caminhão estacionado em Ladário

Ronald Santana Cabral, de 20 anos, na noite de terça-feira (5), em Ladário, cidade localizada a 426 quilômetros de Campo Grande. O jovem, que pilotava uma motocicleta, quando perdeu o controle ao tentar empinar o veículo e colidiu na traseira de um caminhão que estava estacionado.

Conforme informações preliminares, o acidente aconteceu na Avenida 14 de Março, próximo ao cruzamento com a Rua Saldanha da Gama, na região central de Ladário. Segundo o boletim de ocorrência, Ronald trafegava pela avenida quando, ao empinar a moto, desequilibrou-se e atingiu o caminhão.

Após o impacto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o jovem, que foi levado em estado grave para o pronto-socorro de Corumbá. Apesar do atendimento médico, Ronald não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 22h30, conforme informações prestadas por sua irmã à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

