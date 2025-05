Jovem morre após confronto com a Polícia Militar em Paranaíba

Na noite de terça-feira (20), um jovem de 24 anos foi morto em um confronto com a Polícia Militar em Paranaíba, cidade localizada a 407 quilômetros de Campo Grande. Durante a abordagem, o rapaz teria sacado uma arma e apontado para os policiais, que reagiram para se defender.

De acordo com informações do site local, Paranaíba Notícias, o incidente ocorreu no bairro Universitário, onde a PM abordou o suspeito. Ao ver os policiais, o jovem teria retirado uma arma e apontado na direção dos agentes, que, para evitar o ataque, dispararam contra ele.

O jovem foi socorrido imediatamente e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco tempo depois. A polícia informou que o rapaz tinha várias passagens criminais e estava foragido do sistema prisional de Campo Grande.

O caso está sendo investigado, e a Polícia Militar segue apurando as circunstâncias do confronto.

