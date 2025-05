Polícia apreende quase 600 kg de maconha em operação contra o PCC em Dourados

Uma operação conjunta da Polícia Civil, prendeu quatro pessoas ligadas à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) na noite desta terça-feira (20). Além das prisões, os agentes apreenderam cerca de 589 quilos de maconha escondidos em uma chácara usada como depósito. O caso aconteceu em Dourados, cidade distante cerca de 230 quilômetros de Campo Grande.

As investigações começaram após várias denúncias indicarem a atuação do grupo no tráfico de drogas e no envio de entorpecentes para outros estados, principalmente São Paulo. O principal alvo da ação era um homem de 31 anos, suspeito de comandar a logística da facção na cidade.

Segundo a polícia, ele usava um carro modelo GM Corsa para transportar a droga. O veículo foi flagrado em vídeos com grande quantidade de maconha. Após isso, os investigadores conseguiram identificar outros envolvidos, um homem de 51 anos, conhecido como “Calunga”, e um outro de 24 anos.

Na terça-feira, os suspeitos se reuniram em uma casa no bairro Jardim Clímax e depois seguiram para uma chácara no Distrito Industrial. A Guarda Municipal abordou o carro quando ele saiu do local e encontrou no interior uma balança de precisão e cheiro forte de maconha. Os dois ocupantes deram versões diferentes sobre o motivo da visita, o que levantou ainda mais suspeitas.

Enquanto isso, outra equipe foi até a casa do homem de 31 anos. Lá, ele tentou quebrar o celular quando viu a polícia chegando. Já mno imóvel, foram encontradas porções de maconha já prontas para venda, uma balança e malas com roupas, sugerindo que os demais suspeitos estavam hospedados ali.

Na chácara, os policiais encontraram um homem de 63 anos que disse morar no local, mas não soube explicar a presença dos demais. Durante buscas em um galpão, os agentes descobriram uma câmara fria onde estavam escondidos 577 kg de maconha prensada e 12 kg já separados em “buchas”.

Todo o material foi apreendido e levado para a delegacia, com apoio da Guarda Municipal e os quatro suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Com informações da Policia Civil

