Homem é preso após assaltar residência em Naviraí e ameaçar moradora com faca

Na tarde de terça-feira (20), um homem de 28 anos foi preso, suspeito de invadir uma residência no centro da cidade, roubar diversos itens e ameaçar a moradora com uma faca. O crime ocorreu em em Naviraí, cidade distante 359 quilômetros de Campo Grande, no início da tarde de segunda-feira (19).

Segundo infromações da Policia Civil a vítima, uma mulher de 40 anos, estava em casa quando foi surpreendida pelo criminoso, que entrou no imóvel armado com uma faca. Ela foi forçada a ir até o banheiro, onde foi trancada enquanto o assaltante furtava um violão, um celular, uma fritadeira elétrica, um perfume e documentos pessoais.

Imediatamente após o ocorrido, a polícia iniciou buscas em pontos da cidade conhecidos por abrigar usuários de drogas. O suspeito, que vive em situação de rua, foi localizado aproximadamente 24 horas depois, em uma casa no bairro Vila Alta. Ao ser abordado, ele confessou o crime e informou onde havia escondido os objetos roubados, que já haviam sido repassados para outras pessoas.

A polícia conseguiu recuperar parte dos itens, incluindo o celular, o violão e a fritadeira elétrica, que foram devolvidos à vítima. Além disso, o homem que havia recebido os objetos furtados foi identificado e preso em flagrante por envolvimento em outro crime. Os produtos estavam armazenados em dois imóveis distintos.

Com passagens anteriores por crimes semelhantes, o suspeito teve sua prisão em flagrante convertida para preventiva.

