Jovem morre após colisão em poste em Nova Andradina

Rogerlan da Silva Bezerra, de 22 anos, morreu após bater em um poste na Avenida Yoshitaka Anzai, na entrada do Portal do Parque, em Nova Andradina, a cerca de 298 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu na noite dessa quinta-feira (20).

Rogerlan pilotava uma Honda Twister pela avenida quando perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra o poste. Com o impacto, ele foi arremessado para o canteiro central da via. Equipes de socorro foram acionadas imediatamente, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Científica estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe, que ajudarão a esclarecer as circunstâncias do acidente. O corpo de Rogerlan foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos. A Polícia Civil investiga o caso para determinar os fatores que levaram à perda de controle da moto.

