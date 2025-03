Carro destrói poste após motorista dormir no volante em Campo Grande

Um carro ficou completamente destruído após bater e derrubar um poste na Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo, no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (21) e deixou o trânsito totalmente bloqueado na região.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista, que seguia sentido bairro, teria dormido ao volante, perdendo o controle do veículo e colidindo violentamente contra o poste. A estrutura não resistiu ao impacto e caiu, obstruindo toda a avenida.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde sem ferimentos graves. Imagens mostram a frente do carro completamente destruída e pedaços de concreto espalhados pela via, evidenciando a força da batida.

A queda do poste causou interrupção no fornecimento de energia elétrica na região e mobilizou equipes da concessionária responsável para reparos na rede elétrica e remoção dos destroços. A avenida ficou interditada por algumas horas para os trabalhos de limpeza e manutenção.

As autoridades investigam as circunstâncias do acidente, e o trânsito foi liberado parcialmente após a remoção do poste e dos destroços do veículo.

