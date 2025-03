Jovem morre ao ser arremeçado após colidir com moto parada, na Avenida Afonso Pena

Após colidir com uma moto parada no semáforo, um motociclista, identificado como Isac Felizatte Rosa Nogueira, de 21 anos, morreu neste último domingo (30). O caso aconteceu no cruzamento da Avenida Afonso Pena, com a Rua Rui Barbosa, em Campo Grande. Mesmo após os primeiros socorros, a vítima não resistiu.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, Isac, que pilotava um Honda Fan, colidiu na traseira de uma SLX. Ambos os motociclistas estavam trafegando pela Avenida Afonso Pena, quando o acidente aconteceu. O motorista da SLX aguardava o sinal ficar verde no semáforo.

Devido ao impacto, a vítima foi arremessada e o seu capacete acabou se soltando antes de cair ao chão. Durante a queda e sem proteção, ele acabou batendo a cabeça contra uma caminhonete S-10 que estava estacionada próxima. O corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e Isac foi encaminhado em estado gravíssimo para a Santa casa, com suspeita de traumatismo craniano.

Ao outro motorista foi oferecido um teste de bafômetro, que foi recusado. Posteriormente, o jovem informou que quem conduzia a moto no momento do acidente era um amigo que não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e ele, estava na garupa.

O teste do bafômetro foi realizado na delegacia e deu negativo para o consumo de álcool. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram