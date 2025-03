Chuva forte causa alagamentos e dificulta o trânsito na Avenida Gury Marques

A forte chuva que começou na noite de ontem (30) e se estendeu pela madrugada desta segunda-feira (31) deixou marcas evidentes em diversos pontos de Campo Grande, especialmente na rotatória da Avenida Gury Marques com a Avenida Interlagos, um trecho de intenso trânsito e histórico problema de drenagem.

Logo nas primeiras horas da manhã, com o aumento do fluxo de veículos, uma equipe da Agetran esteve no local para organizar o trânsito e minimizar os transtornos. No ponto mais baixo da rotatória, próximo ao muro da fábrica da Coca-Cola, a água ficou empoçada devido à dificuldade de escoamento, obrigando motoristas a redobrarem a atenção.

Motoristas que transitam com frequência pelo trecho reclamaram das condições das vias. Rodrigo Martins, de 43 anos, que trabalha na região, relatou os desafios enfrentados nos dias de chuva. “Infelizmente, pontos de alagamentos na região são comuns. E a situação fica ainda mais crítica com a quantidade de buracos nas vias que, em dias normais, quando os enxergamos, já provocam prejuízos, porque muitas vezes não conseguimos desviar. Com água encobrindo, tudo piora”, afirmou.

Além da região da Gury Marques, a chuva intensa também causou transtornos em outras regiões da cidade. Entre os pontos mais afetados estão a Rua Catiguá, na saída para São Paulo; a Chaadi Scaff, na altura da Joaquim Murtinho; e o Jardim Panorama, na saída para Três Lagoas. Moradores e comerciantes relataram dificuldades de deslocamento e prejuízos devido ao volume de água acumulada nas vias.

