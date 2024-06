Atirador deixa dois feridos em pagode na Capital

Na Madrugada deste sábado (22), dois rapazes foram baldados, quando estavam em um bar, o atirador chegou no local com dois revólveres e disparou contra as vítimas. O caso aconteceu no Bairro Dom Barbosa.

Um dos homens atingidos, chegou ao Hospital Regional sozinho, com ferimento de tiro na região das costas. A polícia militar foi acionada pelo hospital.

Em depoimento à Polícia Militar, o homem contou que estava no pagode, conheceu o rapaz no local. Em um determinado momento o autor chegou com dois revólveres apontando para eles e disparou.

Os dois foram atingidos, mas o homem que procurou ajuda médica no Hospital não soube informar da outra vítima. O mesmo conta que o outro rapaz demonstrou conhecer o atirador, pois teria pedido que poupasse sua vida e o chamou pelo nome.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: