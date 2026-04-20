Jovem furta UPA e acaba preso ao tentar agredir guardas; computador foi recuperado

Um homem, de 28 anos, identificado como Luiz Felipe Marcondes Gonçalves Maciel, foi preso na madrugada desta segunda-feira (20), após furtar equipamentos de informática de dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, em Campo Grande. O suspeito foi encontrado por guardas civis metropolitanos nas proximidades da unidade de saúde com os equipamentos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o indivíduo invadiu a unidade e pegou um monitor, um teclado, um mouse e uma lixeira de uma das salas. A ação foi presenciada por uma paciente que estava na recepção e imediatamente alertou um guarda municipal lotado na unidade. Em seguida, uma enfermeira confirmou a ausência dos materiais.

Com base nas características repassadas por testemunhas, a equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) iniciou rondas na região e localizou Luiz Felipe em posse dos objetos furtados. Durante a abordagem, o rapaz chegou a avançar contra os guardas para agredi-los.

Os servidores conseguiram conter o rapaz, que sofreu uma escoriação leve na testa. Ele recusou atendimento médico no local, mas devido à agressividade e ao risco de fuga, o homem foi algemado e colocado no compartimento de presos.

Luiz Felipe foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de furto e resistência. Os itens recuperados foram apreendidos para serem devolvidos à unidade de saúde.

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