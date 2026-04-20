Menina de 6 anos é vista sozinha em frente à casa sem energia durante madrugada, caso foi para Conselho Tutelar

Uma menina, de 6 anos, foi encontrada sozinha na calçada em frente a casa onde mora, na madrugada desta segunda-feira (20), no bairro Jardim São Bento, em Campo Grande. O caso foi denunciado por uma mulher que passava pela Rua José do Patrocínio, quando notou a criança desacompanhada em frente a casa tarde da noite. A residência estava com o portão aberto e sem iluminação.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a testemunha relatou que, ao chamar pela menina, ela correu para dentro da casa. Policiais militares foram acionados e, ao chegarem, encontraram a criança sozinha e a casa totalmente escura.

Aos policiais, a menina explicou que estava no quarto assistindo televisão e, ao sair para procurar a mãe, não a encontrou em nenhum cômodo da casa. Ela decidiu ir até a varanda, onde tinha visto a mulher pela última vez na companhia de um namorado e de uma amiga.

Os militares tentaram falar com a mãe da menina por telefone, mas as ligações não foram atendidas. Uma tia da criança foi encontrada e todos foram levados para a delegacia.

Enquanto registravam o boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, a mãe da menina apareceu. Ela prestou declarações e foi liberada em seguida. O Conselho Tutelar foi acionado e orientou que a criança fosse entregue à mulher. O caso foi registrado como abandono de incapaz.

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