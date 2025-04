Adolescente é estuprado no bairro Sílvia Regina em Campo Grande

Homem fugiu após cometer o crime de estupro e foi preso depois

Nesta segunda-feira (10), um adolescente, de 17 anos, foi estuprado no bairro Sílvia Regina em Campo Grande. Crime aconteceu após a vítima ter celular roubado.

De acordo com o boletim de ocorrência, após ter o celular roubado, o adolescente foi obrigado pelo homem a entrar em uma casa abandonada. Após isso foi forçado a manter relações sexuais com o suspeito.

O homem fugiu do local e o adolescente foi ajudado por pessoas na rua. A Polícia Militar prendeu o suspeito em flagrante e apreendeu a faca utilizada pelo homem. O celular da vítima também foi encontrado.

O homem permanece preso na delegacia.

