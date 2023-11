Jovem fica gravemente ferido após ser esfaqueado por dívida de drogas

Um jovem de 25 anos, foi esfaqueado na madrugada de hoje, em sua residência na cidade de São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande. A vítima gravemente ferida, precisou ser transferida para a ala vermelha da Santa Casa de Campo Grande, onde se encontra sob cuidados médicos.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima é usuário de drogas. De acordo com testemunhas, o autor das facadas é um vizinho do rapaz e que o crime tenha acontecido por dívida de drogas.

O jovem foi encaminhado a unidade de saúde do município, mas por conta da gravidade foi levado para Campo Grande. A vítima segue internada na Santa Casa e deve passar por cirurgia.

