Djavan traz turnê mundial para a Capital em 2024

O cantor e compositor Djavan, um dos nomes mais influentes da música nacional, anunciou que sua turnê mundial irá desembarcar em Campo Grande no próximo ano. O show será realizado no dia 27 de abril de 2024, no Bosque Expo, do Shopping Bosque dos Ipês.

Com promoção de Pedro Silva Produções e Jamelão, o espetáculo tem venda de ingressos programada para iniciar no fim do mês de novembro. Para garantir, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp (67) 9 9296 – 6565 de segunda a sábado, das 13h às 18 horas.

A turnê mundial chamada de “D” foi anunciada em dezembro de 2022 e o primeiro show foi em março deste ano, na cidade de Maceió, em Alagoas, com ingressos esgotados. A tour é homônima ao 25.º álbum de Djavan, lançado em agosto do ano passado. “O álbum é uma proposta à felicidade, ao futuro, à esperança. Fiz um disco tentando quebrar a hegemonia do obscurantismo, da falta de esperança”, diz o artista.

Além de faixas do último trabalho, como ‘Num Mundo de Paz’ e ‘Primeira Estrada’, o público poderá curtir um repertório de aproximadamente 20 canções que contempla sucessos de todas as fases da carreira de Djavan.

Embora o artista sempre renove a lista de clássicos de uma turnê para a outra, músicas como ‘Sina’ e ‘Flor de Lis’ tem lugar cativo em todos os shows, porque são canções que o povo ama.

Neste novo Show, no palco, a voz e violão de Djavan ganham o reforço de Marcelo Mariano (baixo e vocal), Felipe Alves (bateria), João Castilho (guitarra e violão), Paulo Calasans (piano e teclado), Renato Fonseca (teclado e vocal), Jessé Sadoc (trompete e flugelhorn) e Marcelo Martins (saxofone, flauta e vocal).