Jovem que golpeou aluno com canivete em escola é indiciado por lesão corporal dolosa

O adolescente acusado por golpear com uma canivete o colega dentro de uma escola de Ponta Porã, foi indiciado nesta sexta-feira (5), para responder pelo crime de lesão corporal dolosa após o episódio violento no colégio Escola Estadual Fernando Saldanha, em Ponta Porã, cidade localizada a 298 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, a polícia militar averiguou no local que ambos os menores iniciaram uma discussão por motivos fúteis no corredor da escola, entrando em luta corporal, onde o menor infrator, agarrou o canivete de cor preta que estava no seu bolso e atingiu com um golpe o lado esquerdo das costas da vítima.

O jovem tentou ainda desferir um segundo golpe, mas segundo a vítima, conseguiu segurar com a sua própria a mão, oque também lhe causou um corte no dedão da mão direita.

Que logo após outros alunos conseguiram intervir e separar a briga, levando ao conhecimento da direção da escola. Diante dos fatos, o menor infrator foi encaminhado juntamente com o canivete utilizado no ato para a delegacia de polícia civil, para as devidas providências.

PM nas escolas

A Secretaria Municipal de Educação esteve no local e garantiu junto com a Polícia Militar uma ronda mais rígida nas escolas. Tanto a PM como a Guarda já fazem essa ronda, mas município terá programa integrado da PM com a Guarda Civil Metropolitana para coibir esse tipo de ocorrências em todas as escolas.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba