Em Bonito, homem vai preso após agredir esposa a socos e ameaçar filha

Um homem, de 58 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica na noite de ontem (4) em Bonito, município que fica a 297 quilômetros de Campo Grande, após dar dois socos no rosto da esposa e causar um quebra-quebra dentro de casa.

Segundo a ocorrência, foi o próprio agressor quem ligou para a Polícia Militar após destruir vários objetos da residência, e ameaçar a família. A vítima,59, relatou que foi conversar com o marido a respeito das pessoas que ele convive fora do casamento, e o homem não gostou. Ele agrediu a mulher e saiu de casa para ingerir bebida alcoólica.

A filha então, bloqueou o cartão de crédito do pai, e este voltou furioso e quebrou a casa toda. Ele também ameaçou a mulher e a filha, e disse que chamaria a PM.

Diante dos fatos, os militares efetuaram a prisão do homem em flagrante e o encaminharam a Delegacia de Bonito. A vítima teve ferimento no olho e desejou representar criminalmente contra o autor.

