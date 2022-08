Adolescente é esfaqueado nas costas após briga em intervalo escolar

Adolescente que não teve sua identidade revelada, foi esfaqueado nas costas, na manhã de hoje (3), após uma briga no horário do intervalo, na Escola Estadual Fernando Saldanha, em Ponta Porã, cidade localizada a 298 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encaminhada ao hospital para atendimento médico e passa bem.

De acordo com informações preliminares, houve briga entre os estudantes no intervalo escolar. De acordo com relatos, um dos alunos envolvidos usava um canivete, quando começou uma discussão com o colega de escola. No calor do bate-boca, foi desferido um golpe nas costas da vítima. Assustados com a situação, os alunos que estavam presentes no recreio, avisaram os seus pais sobre a briga e ao adolescente ferido. Ele foi encaminhado ao hospital, onde foi atendido e orientado.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED-MS) ao Portal O Estado MS, disse sobre o aluno que esfaqueou o colega de escola receberá punições do regime escolar, que poderiam variar entre suspensão ou até uma transferência de colégio.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.