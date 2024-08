Jovem embriagado é preso após colidir em bar e quase atropelar pedestre na Vila Popular

Um rapaz de 26 anos foi preso no domingo (4) após quase atropelar um homem e colidir com a parede de um bar na Rua Luiz Bento, Vila Popular, em Campo Grande. Em depoimento, ele confessou ter bebido duas cervejas e afirmou ter perdido o controle da direção ao desviar de um cachorro na pista. A fiança foi estabelecida em R$ 12 mil.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente, que ocorreu por volta das 16h55. Nas imagens é possível ver um pedestre na calçada do bar quando o motorista invade o local. O pedestre consegue escapar por pouco de ser atropelado, e o veículo bate na parede do estabelecimento comercial.

Com o impacto, a frente do carro ficou destruída, e os limpadores de vidro foram acionados. A gravação, com cerca de 30 segundos, mostra ainda um rapaz saindo pela porta traseira do veículo, indicando que havia pelo menos duas pessoas no carro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 17h. Quando os policiais chegaram, encontraram muitos moradores da região e familiares do autor. O dono do bar relatou que estava atendendo clientes quando o Renault Sandero invadiu a calçada, bateu na parede do banheiro e no cavalete de água do local.

Outra equipe da PM já estava no local, e o condutor foi encontrado dormindo dentro do carro. Ele ficou irritado ao ser abordado pelos militares e apresentava sinais visíveis de embriaguez. O motorista confessou que estava bebendo desde as 10h daquele dia, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O jovem foi preso em flagrante e, segundo o boletim de ocorrência, começou a chutar a viatura e gritar para que os policiais o soltassem. Ele não foi algemado e foi acalmado por um familiar presente no local. Em seguida, foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado. O veículo precisou ser guinchado.

Em depoimento, o rapaz confirmou ter tomado duas cervejas em sua casa na Vila Carvalho e afirmou que pegou o carro para visitar sua avó na Vila Popular. Durante o trajeto, um cachorro invadiu a pista, e ele tentou desviar para não atropelar o animal, mas acabou perdendo o controle do veículo e colidiu com o bar.

O delegado estabeleceu uma fiança de R$ 12 mil para que o jovem pudesse ser solto. No entanto, o valor não foi pago, e ele deve passar por audiência de custódia.

