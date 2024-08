O deputado federal Luiz Ovando deve ser o nome escolhido como candidato a vice-prefeito de Campo Grande na chapa do PP (Partido Progressista), de Adriane Lopes, nesta segunda-feira (5). A candidatura tem apoio da senadora Tereza Cristina.

Adriane oficializou sua candidatura no último sábado (3), junto da convenção do Avante. A chapa lançará cerca de 60 candidatos a vereadores.

