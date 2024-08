Comercial vence Dourados e sai na frente na busca pela final do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20

O Comercial deu um importante passo rumo à final do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 de futebol masculino ao vencer o Dourados por 1 a 0. O jogo, realizado no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande, no domingo (4), teve como destaque o gol de André Fune, que garantiu a vantagem para o time da casa.

A partida foi disputada e marcada por oportunidades de ambos os lados. No entanto, foi o Comercial que conseguiu aproveitar melhor suas chances, com André Fune marcando o gol decisivo. Com este resultado, o Comercial necessita apenas de um empate no jogo de volta para garantir a vaga na final.

Para o Dourados, a missão é mais complicada. O time precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente à final. Uma vitória simples dos douradenses levará a decisão para os pênaltis. O jogo de volta está marcado para sábado (10), às 15h, no Estádio Douradão.

Outras semifinais

Na outra semifinal, União ABC e Operário Caarapoense empataram, deixando tudo aberto para a decisão no jogo de volta. Essa partida também ocorrerá no sábado (10), às 15h, no Estádio Carecão, onde União ABC e Caarapoense buscarão a vaga na final.

Além do título estadual, está em jogo a classificação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) de 2025. O torneio, realizado em janeiro, é uma das principais vitrines para jovens talentos do futebol brasileiro.

Os confrontos do próximo sábado prometem ser emocionantes, com quatro equipes lutando pela chance de disputar a final e representar o estado na Copinha. A torcida do Comercial confia na manutenção da vantagem, enquanto os fãs do Dourados esperam uma reviravolta. Da mesma forma, União ABC e Operário Caarapoense terão que dar tudo de si para conquistar a vitória e a tão desejada vaga na final.

Agenda dos jogos de volta

– Comercial x Dourados: Estádio Douradão, sábado (10), às 15h

– União ABC x Operário Caarapoense: Estádio Carecão, sábado (10), às 15h

A expectativa é de grande público e muita emoção nas arquibancadas, à medida que as equipes se preparam para os decisivos duelos que definirão os finalistas do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20.

