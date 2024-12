Jovem é socorrido em estado grave após ser esfaqueado pela mãe no bairro Vida Nova

Um rapaz de 30 anos foi socorrido em estado grave após ser esfaqueado várias vezes pela própria mãe, de 50 anos, na noite de ontem (28), no bairro Vida Nova, em Campo Grande. Após o crime, a mulher fugiu e ainda não foi localizada pela Polícia Militar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a agressora confessou o ataque durante uma videochamada com a filha, enquanto a polícia estava presente. Na ligação, ela relatou que houve uma discussão, mas não deu detalhes sobre o motivo. A mulher afirmou estar na rua e demonstrou preocupação com o estado de saúde do filho, sem informar sua localização.

A irmã da vítima contou que estava no banheiro quando ouviu a briga entre a mãe e o irmão. Ao sair, encontrou o rapaz ferido. Quando a polícia chegou ao local, havia sangue espalhado por toda a varanda da casa, e a mãe já havia fugido. O jovem foi socorrido pelos bombeiros e levado à Santa Casa, onde passou por cirurgia e seu estado de saúde é considerado grave.

O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil. As autoridades também analisam o histórico de conflitos na família para entender o que motivou o ataque.

