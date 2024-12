Corpo de capataz é encontrado em lagoa de fazenda em Dourados

O corpo de um capataz foi encontrado na tarde de quinta-feira (28) em uma lagoa localizada na propriedade onde ele trabalhava, na cidade de Dourados, localizada a cerca de 253 km de Campo Grande. O homem foi identificado como Arlindo Pinto, após peritos localizarem uma bolsa com pertences pessoais próximo ao cadáver.

Conforme o registro policial, a descoberta foi feita pelo administrador da fazenda por volta das 15h, que imediatamente acionou as autoridades. No local, a equipe de perícia encontrou, além da bolsa, uma barraca próxima ao corpo. Segundo as informações preliminares, não havia sinais visíveis de violência.

ainda de acordo com o registro policial, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados, onde passará por exames para determinar a causa da morte. Até o momento, o caso foi registrado na delegacia local como “morte a esclarecer”.

Embora a perícia inicial não tenha constatado indícios de agressão, a presença de objetos pessoais e a barraca levantam questionamentos sobre as circunstâncias do ocorrido. O delegado responsável pelo caso informou que as investigações estão em andamento e que novos detalhes podem surgir após a análise do corpo no IML.

As autoridades aguardam também possíveis depoimentos de pessoas próximas à vítima, na tentativa de entender os últimos momentos de Arlindo Pinto e desvendar o que aconteceu na propriedade rural.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais