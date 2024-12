Após invadir casa de PM, homem é baleado no Bairro Danúbio Azul

Um homem de 28 anos foi baleado na noite de ontem (28) no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande, após invadir a casa de uma policial militar e tentar atacar um dos agentes acionados para a ocorrência.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi identificado inicialmente por imagens que circularam em grupos de WhatsApp, após a tentativa de invasão. Durante rondas pela Avenida Panamericana, populares informaram à guarnição que o homem foi visto entrando em um galpão abandonado, carregando algo volumoso na cintura.

Ao ser localizado pelos policiais, o suspeito fugiu para um terreno baldio. A área foi cercada, e enquanto um dos agentes subia em um morro de terra para ampliar a visão do local, o homem tentou atacá-lo com uma faca. Nesse momento, o policial disparou contra o suspeito, atingindo-o no braço.

Ainda conforme o registro policial, após ser baleado, o homem foi socorrido pelos próprios policiais e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia. De lá, foi transferido para a Santa Casa, onde segue sob atendimento médico.

O local do incidente foi isolado para os trabalhos da perícia, e a arma utilizada pelo militar foi recolhida para análise. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como “lesão corporal decorrente de oposição a intervenção policial”. As autoridades investigam as circunstâncias do ocorrido.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais