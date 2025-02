Jovem é socorrido com a mão dilacerada após prender no aro de motocicleta em Aquidauana

Na manhã desta sexta-feira (14), um jovem sofreu um grave acidente de trânsito na Rua Antônio Alves Corrêa, próximo à Cancha de Aquidauana, cidade distante 140km de Campo Grande. Por volta das 11h30, a vítima, que não teve sua identidade divulgada, ficou com a mão direita presa entre a corrente e a roda de uma motocicleta Honda Bros.

De acordo com o site O Pantaneiro, antes da chegada da equipe de resgate, um morador local tentou ajudar e cortou a corrente da moto para liberar a mão do rapaz. No entanto, foi necessário o trabalho dos socorristas para cortar uma corda que também estava prendendo a vítima.

O jovem relatou que estava trafegando pela via com uma corda amarrada ao braço. Em determinado momento, a corda se soltou e acabou se enroscando na roda da motocicleta em movimento, que o arremessou ao chão.

Os primeiros socorros foram realizados no local, mas a vítima precisou ser encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana, onde ele recebeu atendimento médico para uma laceração na mão direita.