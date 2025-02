Sesau inicia plantão de vacinação neste sábado (15) das 7h15 às 16h45, na USF Tiradentes

As duas ações de plantão de vacinação organizadas pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), começa neste fim de semana. O Evento tem como objetivo oferecer uma oportunidade para a população manter em dia o esquema vacinal.

O primeiro plantão ocorrerá neste sábado (15), na USF Tiradentes, das 7h15 às 16h45. Durante este período, todas as vacinas do PNI (Plano Nacional de Imunização) estarão disponíveis, com exceção da vacina BCG.

Já a segunda ação que será no domingo (16), na Igreja Universal, localizada na Av. Mato Grosso, 921, no Centro, terá atendimento das 8h às 14h. Nesta data, também estarão disponíveis as vacinas de rotina, exceto a vacina contra a dengue e a BCG.

Durante os plantões, a equipe da Sesau realizará a avaliação das cadernetas de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Serviço:

Local: USF Tiradentes

Data: Sábado, 15/02

Horário: Das 7h15 às 16h45

Vacinas disponíveis: Todas as vacinas do PNI, exceto a BCG.

USF Tiradentes Sábado, 15/02 Das 7h15 às 16h45 Todas as vacinas do PNI, exceto a BCG. Local: Igreja Universal (Av. Mato Grosso, 921), no Centro

Data: Domingo, 16/02

Horário: Das 8h às 14h

Vacinas disponíveis: Todas as vacinas do PNI, exceto a BCG e a Dengue.