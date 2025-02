Calor intenso e possibilidade de chuvas isoladas estão previstas para esse final de semana em MS

A previsão do tempo para os próximos dias indica céu limpo, com sol predominante e poucas nuvens, especialmente nas regiões oeste, sudoeste, sudeste e sul do estado de Mato Grosso do Sul. As temperaturas deverão continuar em elevação, podendo ultrapassar a média histórica, com máximas previstas entre 31°C e 39°C, dependendo da localidade.

Em algumas áreas, como o norte da Argentina, Paraguai e a região pantaneira, especialmente em Porto Murtinho/MS, a intensa “bolha” de calor provocada pela atuação do sistema de alta pressão atmosférica deve gerar temperaturas ainda mais altas, com máximas acima dos 39°C. A umidade relativa do ar também estará bastante baixa, variando entre 20% e 40%, o que eleva o risco de desconforto térmico.

As temperaturas mínimas, por sua vez, variam entre 21°C e 26°C, com destaque para as regiões sul, leste e sudeste, onde os valores ficam entre 21°C e 24°C, enquanto as máximas podem chegar a 35°C em Campo Grande e em outras áreas. Já no sudoeste e pantaneira, as mínimas ficam entre 24°C e 26°C, com máximas de 32°C a 39°C.

Apesar do calor intenso, a previsão também aponta para pancadas de chuvas isoladas típicas de verão, que podem ocorrer em algumas cidades ou bairros, sem atingir os vizinhos. Nessas situações, o tempo pode mudar rapidamente, com o aumento da nebulosidade e, pontualmente, chuvas mais intensas, tempestades e rajadas de vento, que podem ultrapassar 60 km/h.