Jovem é resgatado após queda em área de difícil acesso na cachoeira do Céuzinho

Vítima foi retirada com técnicas de salvamento em altura e levada para hospital

Um jovem foi resgatado após sofrer uma queda em uma área de difícil acesso na região da Cachoeira do Céuzinho. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, que utilizaram técnicas de salvamento em altura para retirar a vítima do local.

De acordo com informações divulgadas pelos próprios bombeiros, o resgate foi realizado em um trecho de difícil acesso, o que exigiu o uso de equipamentos específicos e atuação especializada da equipe. Após o atendimento inicial ainda no local, o jovem foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, as circunstâncias da queda ou o estado de saúde. A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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