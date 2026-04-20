Transporte público opera com tabela de sábado na terça-feira de Tiradentes na Capital

Plano especial mantém veículos reserva e prevê ajustes conforme a demanda ao longo do dia

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) mantém um esquema especial para o transporte coletivo na terça-feira (21), feriado de Tiradentes, em Campo Grande. Todas as linhas do sistema vão operar com o plano funcional de sábados.

De acordo com a agência, a operação contará com reforço de veículos reserva distribuídos em terminais estratégicos da cidade. Ao todo, serão quatro veículos com tripulação disponíveis — dois habituais e dois extras — nos terminais Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone.

O Consórcio Guaicurus será responsável por acompanhar o funcionamento das linhas ao longo do dia. Caso haja aumento na demanda ou necessidade identificada pela fiscalização, poderão ser feitos ajustes na operação, principalmente após os horários de maior movimento: das 5h30 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30.

A Agetran informou que o monitoramento será feito em tempo real, com possibilidade de ampliar a oferta de veículos para garantir o atendimento aos passageiros durante o feriado.

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