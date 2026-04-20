Idoso sem cinto de segurança é arremessado de carro após capotamento, na MS-276

Foto: Reprodução/Dourados News
Foto: Reprodução/Dourados News

Na noite deste domingo (19), um idoso de 69 anos morreu após capotar o veículo que conduzia na rodovia MS-276, entre os distritos de Lagoa Bonita, em Deodápolis, e Indápolis, em Dourados.

A vítima foi identificada como Wilson Maciel de Oliveira. Segundo informações iniciais, ele retornava para casa, em Deodápolis, depois de passar o dia com familiares em Dourados.

O acidente ocorreu no km 43 da rodovia, nas proximidades da ponte sobre o Rio Dourados. A suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle do Ford Fiesta Sedan, saído da pista e capotado.

Há indícios de que o idoso não utilizava cinto de segurança e, com a força do capotamento, teria sido arremessado para fora do veículo. Ele morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e perícia técnica estiveram na rodovia para apurar as circunstâncias do acidente.

As causas do capotamento seguem sob investigação.

 

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