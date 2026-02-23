No 6º dia seguido de chuva, vias da Capital voltam a ficar tomadas pela água nesta segunda-feira (23)

Temporal persiste em Campo Grande, com ruas tomadas pela água e risco de novas inundações em áreas próximas a córregos

Campo Grande enfrenta o sexto dia consecutivo de chuva e já registra novos pontos de alagamento nesta segunda-feira (23). Com o solo encharcado após dias seguidos de precipitação, vias importantes da cidade voltaram a ficar tomadas pela água.

Um dos trechos mais afetados é a Avenida Panambi Vera, no cruzamento com a Marginal Lagoa, na divisa dos bairros São Conrado e Santa Emília. A região, que fica às margens de um córrego, apresentou acúmulo significativo de água, dificultando o tráfego de veículos.

Outro ponto crítico é a Avenida Gunter Hans, em frente ao Assaí Atacadista, na divisa dos bairros Coophavila e Aero Rancho. Motoristas enfrentaram lentidão para atravessar a avenida, onde parte da pista ficou encoberta.

<br /> <br />

O aviso de chuvas intensas em vigor no Estado prevê precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos que podem chegar a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e descargas elétricas, mas a sequência de temporais aumenta a possibilidade de novos alagamentos, principalmente em áreas próximas a córregos.

Entre as orientações estão não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram