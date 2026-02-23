Festival da Juventude 2026 abre inscrições em concursos e promove programação cultural na Capital

Competição nas áreas da literatura, cinema e música com bata de rimas são destaques do evento que acontece na UFMS com objetivo de estimulando o interesse dos jovens na produção local e nacional

O FestJuv 2026 chega à segunda edição na Cidade Universitária da UFMS, em Campo Grande reunindo jovens de 15 a 29 anos para celebrar arte, cultura e criatividade entre os dias 26 e 28 de março.

O evento é gratuito e traz atividades formativas, programação artística, intercâmbio cultural, feira literária e concursos com premiação em dinheiro e publicação de livros, promovendo o acesso à cultura e estimulando o interesse dos jovens pela produção local e nacional.

Entre os concursos estão o Literário, nas categorias Conto, Crônica e Poesia, aberto a jovens de 15 a 24 anos, com premiação de R$ 2.500 por categoria e publicação das obras no livro do Festival;

Também tem o concurso da Batalha de Rima – Batalha de Conhecimento, destinada a jovens de 15 a 29 anos, com envio de vídeo criativo de até 3 minutos e 16 selecionados para batalha ao vivo;

Já o concurso 1 Minuto de Cinema Inspirado na Literatura, para jovens de 15 a 24 anos, em vídeo de até 1 minuto, com premiação de R$ 2.500 e exibição no Festival.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.festjuv.com.br de 9 de fevereiro a 15 de março de 2026. Todos os participantes cedem os direitos de divulgação das obras ou vídeos de forma não onerosa, sempre com os devidos créditos, e a inscrição implica a aceitação total do regulamento.

A cerimônia de premiação será no dia 28 de março, durante o Festival da Juventude, que promete ser um espaço de expressão, criatividade e troca cultural para toda a juventude de Mato Grosso do Sul.

Para mais informações: inscricaofestjuvms@gmail.com

