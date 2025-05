Jovem é preso por tráfico de drogas, na região da Vila Cachoeirinha, em Dourados

Um jovem de 20 anos, identificado como Marcelo Alexandre, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (1º), na rua Prudêncio Campos Leite Filho, na Vila Cachoeirinha, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. Ele estava acompanhado de um adolescente de 17 anos, que também portava entorpecentes.

Segundo a ocorrência, policiais que faziam patrulhamento na região notaram a atitude suspeita da dupla e decidiram abordá-los. Durante a revista, foram encontradas nove porções de cocaína e uma de crack com Marcelo. O adolescente portava uma porção de maconha.

Questionado pelos policiais, Marcelo confessou que comercializava drogas na região e revelou que comprava os entorpecentes no bairro Harrison de Figueiredo, também em Dourados. Ele afirmou ainda que realizava a venda em porções fracionadas na Vila Cachoeirinha.

Os dois foram levados para a Depac Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (). O adolescente foi ouvido e liberado. Já Marcelo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram