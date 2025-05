Dia do pagamento: veja quando cai 5º dia útil de maio e como ficam os salários

Por causa do feriado do Dia do Trabalhador na quinta-feira (1º), os trabalhadores com carteira assinada devem receber os salários de abril até a próxima quarta-feira, 6 de maio. Conforme o artigo 459 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), o pagamento deve ser efetuado até o quinto dia útil de cada mês.