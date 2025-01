Jovem é preso por dirigir embriagado, causar acidente e fugir do local em Campo Grande

Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante na noite de terça-feira (28) por dirigir sob efeito de álcool, trafegar na contramão, causar um acidente e fugir do local. O caso aconteceu no bairro Centro-Oeste, em Campo Grande.

Equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) foram acionadas após uma denúncia de que duas pessoas embriagadas tentavam dar partida em um veículo Celta na Rua Tabarana. No entanto, ao chegarem ao local, os guardas não encontraram o carro.

Mais tarde, por volta das 19h30, na região da Rua Patrocínio, populares informaram aos agentes que o mesmo veículo havia causado um acidente de trânsito e fugido sem prestar socorro. As vítimas relataram que estavam em uma motocicleta Yamaha YBR 125 na Rua Tabarana quando foram atingidas pelo carro, que trafegava na contramão.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Trânsito foram acionados para atender a ocorrência. Uma testemunha seguiu o carro e indicou que ele estava estacionado na Rua Paulo Muller, no Jardim Los Angeles.

No local, a GCM encontrou a esposa do motorista, que confirmou que o marido dirigia o veículo. Pouco depois, o jovem apareceu em visível estado de embriaguez, com roupas sujas de barro, e confessou que não possuía CNH.

O teste do bafômetro confirmou a embriaguez, registrando 0,90 mg/l de álcool no sangue. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão. O veículo foi removido ao pátio do Detran e as vítimas foram encaminhadas para atendimento na UPA Moreninhas.

