Homem morre em confronto com a PM durante abordagem em Campo Grande

Na noite de ontem (28), um homem de 49 anos, identificado como Marcos Jair Dias, morreu após ser baleado durante uma abordagem do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM) na Rua Mercedes Mayer, no Bairro Residencial Oiti, em Campo Grande. Ele era suspeito de envolvimento em diversos furtos na região da Cidade Morena.

Segundo informações preliminares, a PM iniciou o acompanhamento de um veículo Renault Kwid branco com placas adulteradas, conduzido por Marcos. Durante a verificação da placa, os policiais não conseguiram localizar o registro no sistema, o que levou à perseguição.

A delegada da Polícia Civil, Joilce Ramos, explicou que o suspeito entrou com o carro em uma residência e, ao ser abordado, teria apontado uma arma para os policiais. Diante da ameaça, um dos agentes reagiu e efetuou os disparos.

Após o confronto, Marcos Jair Dias foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Tiradentes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No veículo, a PM encontrou um tablet que foi reconhecido como produto de furto de uma academia ocorrido na madrugada. Além disso, objetos furtados foram localizados em uma residência próxima, que será alvo de investigação.

A Polícia Científica e a Perícia Criminal foram acionadas para esclarecer a dinâmica dos fatos. Duas pistolas foram recolhidas e serão submetidas à análise. O corpo de Marcos Jair Dias será encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), e o caso está sendo investigado pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.

