Resultado do Vestibular e PASSE UFMS 2025 é antecipado

A Universidade antecipou a publicação dos resultados finais do Vestibular UFMS e da 3ª etapa do PASSE (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) UFMS. As notas, a classificação geral e as convocações, publicadas nesta terça-feira, 28, estão disponíveis para consulta na página Ingresso UFMS. A matrícula dos aprovados é realizada totalmente on-line e já pode ser feita até 31 de janeiro.

A reitora Camila Ítavo, o vice-reitor Albert Schiaveto e o pró-reitor de Graduação, Cristiano Vieira, deram a notícia em primeira mão aos candidatos mais bem colocados nas modalidades de ampla concorrência e ações afirmativas dos processos seletivos. Para o pró-reitor, a antecipação dos resultados beneficia tanto a Universidade quanto os candidatos aprovados.

Os candidatos selecionados devem acessar matriculaonline.ufms.br/matricula, com login e senha enviada para o e-mail informado no momento de inscrição do processo seletivo ou utilizando a conta do Gov.br. Em seguida, será necessário preencher o Cadastro do Estudante e anexar os documentos exigidos no edital de convocação conforme o tipo de vaga e requisitos específicos do curso. Após conferir todas as informações, o convocado deve clicar em “Finalizar Matrícula” e aguardar a confirmação no sistema.

Com informações da UFMS