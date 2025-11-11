Camisa e faca utilizada por homem que matou ex, idosa e adolescente foram encontradas em Rochedo

Suspeito deixou camisa com vestígios de sangue próximo ao muro da residência

Nesta terça-feira (11), foi informado em coletiva de imprensa que as investigações periciais avançam para provar a autoria do crime praticado pelo suspeito identificado como Higor Thiago Santana de Almeida, de 31 anos. Ele é acusado de matar a ex-namorada, a mãe dela, uma idosa, e filho adolescente da mulher, de 14 anos.

Segundo a coletiva, o suspeito teria pulado o muro da casa após o crime e em seguida rasgado a blusa e jogado no local. A faca também foi deixada na cena do crime para que ele não fosse visto com a arma já que estava sem camisa.

Duas testemunhas viram o homem indo e voltando ao local do crime e são consideradas importantes para a solução do caso. O suspeito foi submetido nesta tarde para coleta de material genético e sanguíneo subungueal (debaixo da unha) que será confrontado posteriormente com material genético das vítimas.

A coletiva contou o delegado responsável pelo caso, Jarley Inácio de Souza, da Polícia Civil de Rochedo. O Diretor do DPC (Departamento de Polícia da Capital) Edilson dos Santos Silva, também responsável pelas delegaciais próximas da Capital. O tenente Falcão da PM (Polícia Militar) também esteve presente.

As vítimas foram identificadas como Irailde Vieira Flores de Oliveira, de 83 anos , Rosimeire Vieira de Oliveira, de 37, e o adolescente como Bruno de Oliveira Gonçalves, de 14 anos. Higor irá responder por duplo feminicídio pela morte da ex-namorada Rosimeire e da mãe dela e por homicídio qualificado pela morte do adolescente.

Incêndio

Segundo informado pelo delegado Jarley, na perícia perinecroscópica, chamada também de perícia de local de crime, não foi determinado o triâgulo de fogo, ou seja, onde começou o foco do incêndio. Em uma segunda perícia, o delegado acionou a perícia especializada de engenharia elétrica, que descartou a hipótese de fogo acidental ou de interferência elétrica.

A suspeita indica que o início das chamas pode ter sido no quarto da idosa ou do adolescente, locais que foram mais atingidos pelo incêndio. Segundo as investigações, o fogo pode ter passado de um desses quartos para a sala e posteriormente outro quarto pelo teto, que desabou.

Mortes

As três vítimas receberam facadas antes de morrerem. Rosimeire foi a primeira vítima encontrada na entrada da casa e foi golpeada duas vezes.

O adolescente estava na direção oposta como se estivesse correndo contrário a mãe, provavelmente por ter visto a mãe ser esfaqueada. Ele recebeu duas perfurações, uma transversal ao pescoço e outra que atravessou a cervical. O adolescente estava entre a porta do seu quarto e a sala quando foi encontrado.

A idosa recebeu seis facadas, cinco no pescoço e uma tórax. Todas as vítimas apresentavam fuligem nas vias respiratórias, o que indica que estavam vivas quando o fogo começou a consumir o local.

Outros crimes

O suspeito tem passagens na polícia e a ação criminosa ao longo dos anos vem aumentado. “Pelo histórico dele, desde os 18 anos Higor vem progredindo de forma violenta. Todos os crimes praticados por ele são crimes de violência e se destaca entre eles os crimes de violência doméstica contra a mulher, em um dos crimes foi empreendida 37 facadas em uma das vítimas e em outros, ele manteve pessoas em cárcere privado, então ele vem de uma progressão, talvez seja produto de uma legislação leniente porque realmente já deveria estar encarcerado e fora do convívio social” pontua o delegado.

O crime contra a ex-namorada que recebeu 37 facadas foi praticado em 2014. Ele foi condenado a 2 anos pelo crime, mas não foi preso.

