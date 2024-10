Homem é preso após estuprar criança de 11 anos em Ponta Porã

Na noite de ontem (13), um homem, de 24 anos, foi preso em Ponta-Porã após abusar sexualmente de uma criança de 11 anos. O crime aconteceu na noite de sábado ( 12).

De acordo com informações, após cometer o crime, o homem fugiu e passou a ser procurado pela polícia.

Os policiais encontram e detiveram ele em uma casa do bairro Residencial Ponta Porã I.

Foi constatado que o homem tem um mandado de prisão em aberto, além de ter várias passagens na polícia como assaltos, furtos de motos e residências, e receptação de produtos de origem ilícita.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil de Ponta Porã, onde segue à disposição da Justiça.

